Неделю театра для юношества и молодежи проведут в Бресте

23 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Неделя театра для юношества и молодежи пройдет в Бресте с 21 по 27 марта, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель Брестского театра кукол, заслуженный деятель культуры Михаил Шавель.

Мероприятие приурочено к знаменательной дате в истории этого заслуженного коллектива Беларуси - в марте 2018 года Брестскому театру кукол исполняется 50 лет. Юбилей планируется пышно отпраздновать уже в новом здании театра, строительство которого находится в завершающей стадии. "Планируем пригласить на торжество друзей и знакомых, а их у нас много. Но и сейчас не отметить эту дату мы не можем. Поэтому с 21 по 27 марта проведем Неделю театра для юношества и молодежи. Она начнется с Международного дня кукольника и завершится во Всемирный день театра", - поделился Михаил Шавель.

Семь дней в театре будут проходить вечерние показы. Труппа представит свои лучшие постановки для взрослых, в том числе одну из последних работ главного режиссера театра Александра Янушкевича - спектакль "Новая земля", который завершит театральную неделю. Постановка лауреата Национальной театральной премии и театральной премии России "Золотая маска" имеет все шансы номинироваться на национальный конкурс театрального искусства в нынешнем году.

"Спектакль "Новая земля" критики внесли в десятку лучших постановок отечественных театров за прошлый сезон, отдав ему шестое место. Но нас еще мало видели. А вообще из этой десятки четыре спектакля - театров кукол. Это очень значимо", - заметил худрук театра.

Александру Янушкевичу в текущем году назначен грант Президента под оригинальную творческую заявку. Режиссер вынашивает идею создания спектакля "Боскі адбітак" по мотивам творчества Владимира Короткевича, Янки Купалы, белорусского фольклора. Планируется, что это будет пластический спектакль без слов, сочетающий в себе приемы театра кукол, хореографического искусства и перфоманса. Ожидается, что этой постановкой театр-юбиляр откроет в сентябре новый сезон.-0-

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