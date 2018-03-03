"Нелюбовь" Звягинцева удостоена французской кинопремии "Сезар"

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь" удостоена престижной французской кинопремии "Сезар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщает ТАСС.

Церемония награждения состоялась в парижском концертном зале "Плейель". Сам российский кинорежиссер Андрей Звягинцев на мероприятии не присутствовал, так как находится сейчас в США, где его фильм номинирован на премию "Оскар".

Андрей Звягинцев снимет сериал на русском языке для студии Paramount Сериал будет снят в жанре психологического триллера, действие которого происходит в Москве. Он будет продолжением сюжетной линии одного из фильмов Звягинцева. При этом режиссер настоял на том, чтобы съемки проводились на русском языке.

Конкуренцию российскому фильму на премию "Сезар" составляли американская картина "Ла-Ла Ленд", британский фильм "Дюнкерк" и шведский "Квадрат".

Мировая премьера картины "Нелюбовь" прошла в 2017 году в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля, лента была удостоена приза жюри. Фильм "Нелюбовь" повествует о московской семье, которая переживает тяжелый развод. Родители не могут договориться, с кем будет жить их 12-летний сын Алеша. Очередная ссора родителей заканчивается тем, что Алеша исчезает.-0-