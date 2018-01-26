26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неожиданную версию классического произведения "Ревизор" подготовил Купаловский театр. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции художественный руководитель театра, режиссер постановки Николай Пинигин, передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Пинигин отметил, что специально для постановки был сделан оригинальный перевод текста на "трасянку". Действие происходит в уездном городе, потому литературная речь звучит лишь из уст Хлестакова, а он - столичный гость.

Над сценографией спектакля работал литовский театральный художник Мариус Яцовскис, который известен белорусской публике по спектаклю "Чайка" Антона Чехова. Над постановкой вместе с Николаем Пинигиным работал молодой режиссер Дмитрий Тишко.

В спектакле "Ревизор" занята практически вся мужская часть труппы. Работают два состава, роли Хлестакова исполняют Павел Харланчук и Александр Казелло.

Художественный руководитель Купаловского театра также рассказал, что в планах на нынешний сезон постановка спектаклей "Толерантность" по пьесе Ясмины Реза "Бог резни", "Сон в летнюю ночь" Уильяма Шекспира, "Радио Прудок" Андрея Горвата.

Премьерные показы спектакля "Ревизор" по пьесе Николая Гоголя состоятся 27 и 28 января.-0-