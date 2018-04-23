"Невероятная жизнь Уолтера Митти" в переводе на белорусский язык откроет новый сезон киноуикендов

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый сезон "Белорусских уикендов" начинает приключенческая комедия "Невероятная жизнь Уолтера Митти". Как сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы, показы пройдут с 27 по 29 апреля в кинотеатре "Москва" и с 29 апреля по 1 мая в кинотеатре velcom cinema.

Идея проекта по переводу и озвучке фильмов на белорусском языке принадлежит компании "Кинаконг". Чем дольше существует идея переводить мировые кинохиты на белорусский язык, тем больше становится желающих принять участие в работе над новыми релизами. На этот раз актерский состав (Павел Харланчук, Светлана Тимохина, Алесь Молчанов, Дмитрий Бейнарт-Солодуха) пополнился звездами белорусского шоу-бизнеса в лице телеведущего Евгения Перлина, музыкантов Александра Помидорова и Полины Тимохиной, лидера группы NAVIBAND Артема Лукьяненко. Именно их голосами будет озвучена необычная история офисного служащего Уолтера Митти (Бен Стиллер). Дни Уолтера похожи один на другой. Митти мечтает о подвигах, в то время как на работе и в жизни ему не слишком-то везет. Однажды к нему в руки попадает таинственная пленка от старого друга - фоторепортера Шона (Шон Пенн), и тогда Уолтер решается резко изменить привычный ход вещей.

Первые показы проекта "Белорусские уикенды" состоялись год назад. Зрители смогли увидеть такие фильмы, как "Хроники Нарнии: лев, колдунья и платяной шкаф", "Маленький принц", "Форест Гамп", "Жена смотрителя зоопарка", "Книга Илая", "Тайна Келлс". Фильм-приключение "Невероятная жизнь Уолтера Митти" в белорусской озвучке подготовлен при поддержке velcom.-0-