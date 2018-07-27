НХМ планирует провести в 2019 году выставку старинной и современной иконописи в Лихтенштейне

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный художественный музей Беларуси планирует организовать в 2019 году выставку иконописи XVIII - XXI веков из коллекции музея и современных иконописцев в Государственном музее Княжества Лихтенштейн, сообщили БЕЛТА в музее.
Этот проект станет одним из первых мероприятий, реализованных по договору о сотрудничестве между двумя музеями, который был подписан 26 июля в Минске. Церемония подписания состоялась во время визита директора Государственного музея Княжества Лихтенштейн Райнера Фоллькоммера в Беларусь. Прошли переговоры об организации выставочных проектов. Гендиректор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов пригласил своего коллегу в 2019 году в Минск на 80-летие музея.
Райнер Фоллькоммер также посетил филиал НХМ "Дом Ваньковичей. Культура и искусство первой половины ХIХ века", Национальный исторический музей Беларуси и филиал "Музей современной белорусской государственности", Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта, а также Музей миниатюр "Страна мини".-0-
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