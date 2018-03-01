Никас Сафронов: Беларусь занимает особенное место в моей жизни

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный российский художник Никас Сафронов сегодня на пресс-конференции по случаю открытия в Минске выставки "Весна впечатлений" сообщил, что Беларусь занимает особенное место в его жизни, передает корреспондент БЕЛТА.

Никас Сафронов презентовал портрет Президента Беларуси

"В моей судьбе и жизни Беларусь занимает особое место. Я уже приезжал с выставкой, были душевные встречи с пирогами и народными песнопениями в Витебске, Гродно, Бресте. Поэтому я нашел повод приехать с выставкой еще раз и сказать, что скучал", - сказал Никас Сафронов.

Директор выставки Юлия Романова

На пресс-конференции он представил портрет Президента Беларуси Александра Лукашенко. "Это собирательный образ. Здесь дом, в котором он родился, дорога, по которой прошел большой путь. Он сделал государство сильным", - отметил художник.

Никас Сафронов осматривает экспозицию

Экспозиция "Весна впечатлений" с подзаголовком "Никас. Живопись. Оптимизм" состоит более чем из 100 живописных и графических работ, среди которых портреты Джона Леннона, королевы Великобритании Елизаветы II и других выдающихся личностей. На выставке представлены символистские и кубистические композиции, а также полотна в технике Dream Vision, за которую художник был включен в Книгу рекордов Гиннесса. Это самая большая подборка картин Сафронова. Она уже побывала в России, Украине, Казахстане, Бахрейне. Планируются показы во Франции, Италии, Германии.

Познакомиться с работами известного российского художника можно в Художественной галерее Михаила Савицкого с 3 марта по 22 апреля с 11.00 до 20.00. Творческая встреча с Никасом Сафроновым в галерее пройдет 3 марта в 15.00. Зрители смогут задать художнику свои вопросы, получить автограф и сделать совместное фото.

Выставка проходит при поддержке Мингорисполкома.-0-

Фото Геннадия Жинкова