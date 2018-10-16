Нина Синякова из Беларуси победила в конкурсе композиторов имени Андрея Петрова в Санкт-Петербурге

16 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Нина Синякова из Беларуси стала победительницей Всероссийского открытого конкурса композиторов им.Андрея Петрова в номинации "Симфоническая музыка", который завершился 15 октября в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в оргкомитете творческого состязания.

Победительница получила наивысшую оценку жюри за Концерт для двух скрипок с симфоническим оркестром. Она завоевала и приз зрительских симпатий.

Нина Синякова окончила Минское музыкальное училище. Затем она обучалась в Санкт-Петербургской консерватории и в Высшей школе музыки Кельна (Германия).

Всероссийский открытый конкурс композиторов носит имя народного артиста СССР Андрея Петрова. Он поочередно проводится в одной из двух номинаций: "Симфоническая музыка" и "Эстрадная песня и эстрадный романс". Победитель награждается денежной премией в размере 250 тыс. российских рублей.

Жюри конкурса в нынешнем году возглавила народная артистка Азербайджана Франгиз Алдизаде. В его состав вошли также композиторы Леонид Десятников, Павел Карманов, Александр Кнайфель, Александр Радвилович, Настасья Хрущева, Дмитрий Янов-Яновский и дирижер Федор Леднев.-0-