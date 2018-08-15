Нино Катамадзе выступит на "Тбилисобе" в Минске 1 сентября

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе выступит на фестивале "Тбилисоба" в Минске 1 сентября, сообщил сегодня журналистам посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия, передает корреспондент БЕЛТА.

В белорусскую столицу приедут легендарный грузинский ансамбль народной песни и танца "Эрисиони" и фольклорно-вокальный ансамбль "Голоса Грузии".

В нынешнем году полюбившийся минчанам праздник станет еще масштабней: продлится до полуночи и распространится до набережной Свислочи, на ул.Зыбицкую. Впервые пройдет "Турбазар", где гостям расскажут о достопримечательностях страны и предложат выгодные туры.

"Грузия в последние годы стала популярным туристическим направлением. В прошлом году мы приняли около 7 млн туристов, в том числе 45 тыс. из Беларуси. В этом году ожидаем 8 млн гостей, турпоток из вашей страны, по моим сведениям, вырастет вдвое - до 100 тыс. человек", - сказал Валерий Кварацхелия.

Среди фишек предстоящего фестиваля - возможность поучаствовать в сборе винограда для традиционного грузинского вина, экстремальные развлечения. Обещают организаторы также расширить зону фуд-корта, чтобы каждый мог по достоинству оценить национальную кухню. Заявки уже подали 20 ресторанов. Кроме того, к фестивалю присоединятся объекты общественного питания на улице Зыбицкая. "В нынешнем году мы отмечаем 100-летие независимости Грузии и постараемся, чтобы "Тбилисоба" соответствовала этому событию. Все лучшее, что есть у нас, привезем в Минск", - подчеркнул посол.

Представитель культурно-просветительского общества "Мамули" Габриэль Купатадзе рассказал, что кроме главной сцены предусмотрены другие площадки, где традиции и культуру представит многочисленная грузинская диаспора.

Заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич отметил, что именно с "Тбилисоба Боржоми" начались дни национальных культур в Минске. В прошлом году презентацию Грузии XXI века посетили 50 тыс. человек. В этом году организаторы рассчитывают собрать не менее 100 тыс. зрителей. "Не влюбится в страну и народ невозможно, если находишься на этом празднике, - уверен Игорь Юркевич. - Здесь царит особая атмосфера, которая притягивает минчан".

Фестиваль пройдет во время Дней Грузии в Беларуси, которые стартуют с 31 августа с показа кинофильмов и выставки грузинских художников.-0-