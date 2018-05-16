"Ночь музеев" пройдет 19 мая на "Линии Сталина"

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" 19 мая пройдет "Ночь музеев".

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь и приурочено к Международному дню музеев (18 мая).

В течение всего дня и до ночи для посетителей комплекса будут работать экскурсионные и развлекательные зоны. Начало работы экскурсионных и интерактивных зон для посетителей с 11.00. Также будет проведена ночная реконструкция боя Афганской войны с участием реконструкторов ГВИР "Шурави". Начало реконструкции боя в 21.00. В 21.30 состоится фейерверк.-0-