"Ночь музеев" пройдет 19 мая на "Линии Сталина"

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" 19 мая пройдет "Ночь музеев".
Мероприятие пройдет при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь и приурочено к Международному дню музеев (18 мая).
В течение всего дня и до ночи для посетителей комплекса будут работать экскурсионные и развлекательные зоны. Начало работы экскурсионных и интерактивных зон для посетителей с 11.00. Также будет проведена ночная реконструкция боя Афганской войны с участием реконструкторов ГВИР "Шурави". Начало реконструкции боя в 21.00. В 21.30 состоится фейерверк.-0-
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