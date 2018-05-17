Ночь музеев в Минской области отметят квестами и арт-вечеринками

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квестами, мастер-классами и арт-вечеринками отметят Ночь музеев в Минской области. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома, 19 музеев региона подготовили на 18-19 мая временные экспозиции, интерактивные программы и игры, творческие вечера, выступления танцевальных и вокальных коллективов и другие мероприятия.

Так, Минский областной краеведческий музей в Молодечно приглашает вместе провести "Каникулы в деревне", прогуляться по городу в пространстве и времени и совершить "Путешествие в мир искусств". Гостям предложат посмотреть показательные выступления подросткового клуба "Юный десантник" и отдохнуть на ретро-дискотеке.

Жители Борисова и Заславля получат возможность погрузиться в атмосферу 1980-х годов через викторины, дискотеки и угощения. "Шоу крылатых гусар" презентуют в Логойском историко-краеведческом музее имени Константина и Евстафия Тышкевичей. Выступят конно-исторический клуб, трюковая лошадь, зрители смогут покататься верхом, получить быстрый портрет на память, изготовить памятный сувенир.

Воложинский краеведческий музей представит программу, посвященную жизни и творчеству Констанции Буйло и Винцента Дунина-Марцинкевича. Музеи Клецка, Солигорска, Старых Дорог и Крупок организуют квесты по историческим местам, а жители Несвижа и Узды смогут заняться поиском музейных артефактов.-0-