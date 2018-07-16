16 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Ночь в стиле рэп провел Витебск с Тимати на "Славянском базаре", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Без лишних предисловий концерт начался с легкого разогрева с диджеем, а затем зал поднял руки, дал шума и начался непрерывный нон-стоп лучших хитов артиста. Жесткий рэп, лирика, дуэты с проекциями Лепса, Крида, Киркорова. В эту ночь в Летнем амфитеатре собралась подготовленная публика, не нуждавшаяся в разговорах. Только рэп и сумасшедшая энергетика. В качестве подтверждения - многочисленные огни мобильников и лес рук.

Веселую нотку разнообразия внес отрывок из "Вечернего Урганта", где прохожие делились своим мнением о творчестве Тимати. Здорово, когда самоирония артисту не чужда. Горячий отклик зала захватил прэпера, и он разговорился. "Я хочу исполнить такую песню, чтобы каждая присутствующая здесь девушка захотела ее спеть со мной. И я думаю, что такая песня есть!", - обратился к женской половине певец. Кажется, никто из зрительниц, уже давно вовсю подпевавших, не отказался бы исполнить еще одну, тем более "Не сходи с ума".

"В Витебске обстановка стабильно по кайфу! Настолько, что хотелось бы остаться!", - вынес в итоге свой вердикт о концерте Тимати. И напоследок адресовал слова благодарности зрителям. Увидев объемы ответного комплимента от поклонниц - цветов, - артист не удержался и, как и многие до него, сравнил себя с Басковым. Эту ночь Витебск забудет не скоро.-0-