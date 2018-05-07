Номер ALEKSEEVа на "Евровидении" выделяется драматизмом

7 мая, Лиссабон /Корр. БЕЛТА/. Номер представителя Беларуси на "Евровидении" ALEKSEEVа выделяется своим драматизмом. Аллегорическую историю зрители "Евровидения-2018" увидят во время его выступления в первом полуфинале 8 мая, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня день генеральных репетиций первого полуфинала. За 19 конкурсантами в "Алтис-Арене" на первой репетиции могли наблюдать журналисты, зрителями второй станет жюри. Участник Беларуси с песней "Forever" выступает на сцене восьмым.

В номере ALEKSEEVа сделан акцент на цветке розы, помимо артиста занята также танцовщица. Перед камерой разворачивается история о любви, напряженный, эффектный рассказ на языке символов.

Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24", а также официальный сайт Белтелерадиокомпании tvr.by.-0-