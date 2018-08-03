Новая книга "Арганы Беларусі" представляет многовековую историю инструмента

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "Арганы Беларусі", рассказывающая о многовековой органной культуре, вышла в издательстве "Белорусская энциклопедия имени П.Бровки", сообщил БЕЛТА директор издательства Владимир Андриевич.

Идея о подготовке и выпуске такой книги родилась в самом издательстве и нашла поддержку белорусских специалистов-музыковедов, ведь органная культура Беларуси - это более 600 лет необычайно богатой и красивой истории. "В храмах различных христианских конфессий, а также в концертных залах находится 123 органа, которые представляют собой историко-культурную ценность. Наша книга не только рассказывает об этом, а также об истории создания и технических характеристиках органов, но и обращает внимание на проблемы сохранения органов как национального достояния и их реконструкции, потому что некоторые органы XVIII-XIX столетий не функционируют", - сказал Владимир Андриевич.

В книге авторы подчеркивают, что со времени получения Беларусью независимости как в органном строительстве, так и в сферах органного исполнительства и композиторского творчества проявились достаточно серьезные тенденции, которые знаменуют начало нового этапа органной культуры страны. За последнее время было построено несколько органов в костелах и концертных залах: Минском костеле имени наисвятейшей Девы Марии, в зале Витебской областной филармонии, в Белорусской государственной академии музыки. В этих залах выступают известные музыканты. Подъем органной культуры в начале XXI cтолетия дал жизнь и новым произведениям для органа белорусских композиторов.

В стране проводятся международные органные форумы. В столице ежегодно даются концерты фестиваля "Шедевры органной музыки" в Большом зале филармонии, проходят фестивали духовной музыки в костеле имени наисвятейшей Девы Марии и в костеле Святой Троицы. Лучшие органисты мира участвуют в фестивале "Званы Сафіі" в Полоцке. Организуются концерты фестиваля "Гучаць старадаўнія арганы Пастаўшчыны".

Составитель издания Александр Бурделев и фотограф издательства Анатолий Дрибас побывали в научной экспедиции по изучению и фотофиксации всех белорусских органов. Александр Бурделев, работая преподавателем факультета прикладной математики и информатики БГУ, вот уже десять лет занимается проблематикой белорусской органологии, обучение игре на органе начал в органном классе Московского госуниверситета, затем брал частные уроки, в 2015 году получил квалификацию "исполнитель древней музыки (орган)" в Белорусской государственной академии музыки.

К книге прилагается диск органной музыки белорусских исполнителей.-0-