Новая песня Евгения Олейника прозвучит 4 мая на конкурсе "Мисс Беларусь 2018"

29 апреля, Минск /Корр. БЛЕТА/. Новая песня "Беларускiя прыгажунi" композитора Евгения Олейника прозвучит 4 мая в финале национального конкурса "Мисс Беларусь 2018". Как сообщил корреспонденту БЕЛТА автор, его песня - своеобразное признание всем белорусским женщинам.
А сделают такое признание со сцены представители международного конкурса исполнителей в 2009-м и в 2010 годах Андрей Колосов и Денис Вершенко в сопровождении музыкальной капеллы "Сонорус".
Сам же Евгений Олейник с супругой Юлией Быковой готовятся к концерту 14 мая в Национальном академическом театре имени Янки Купалы. В последнее время музыканты много пишут для других исполнителей, но они известны зрителю как группа AURA. Довольно продолжительный период они не концертировали активно, что связано с рождением второго ребенка. Сейчас артисты подготовили программу "Затрымай мяне". В нее вошли песни, которые писались для других артистов, но по каким-то причинам, остались в распоряжении авторов. "Это замечательные композиции. Они нам с Юлей очень нравятся. Мы в них верим и, надеемся, затронут слушателей", - сказал композитор.
Программа концерта сочетает танцевальную и музыкальную части. На сцене также выступит актриса театра Марта Голубева со стихами Янки Купалы под специально написанную музыку. В концерте участвуют симфонический оркестр "Саундс Флайт", детский фольклорный коллектив "Зорачка" Национального центра художественного творчества детей и молодежи.
К слову, группа появилась на свет в 2005 году с песней Whisper of Silence ("Шепот тишины"), которая не подошла никому из артистов. В написании ее использовался несуществующий язык с элементами английского, итальянского, латыни. Сочетание сложной гармонии и легкого звучания, сольного пения и хоровых канонов, современного саунда и классических инструментов понравилось слушателям и музыкальным критикам.-0-
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