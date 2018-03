Новая программа группы Atlantica планируется к показу во Франции, Бельгии и Германии

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая программа группы Atlantica планируется к показу осенью во Франции, Бельгии и Германии, сообщил корреспонденту БЕЛТА бессменный фронтмен группы Алекс Дэвид.

Представители группы и Premier Orchestra ведут переговоры с французской компанией Take On Music о прокате программы "Абсолютная любовь" во Франции и ряде западноевропейских стран. Несмотря на то, что концерт только готовится к показу 1 марта, компания Take On Music выразила желание провести европейские гастроли.

По словам музыканта, это предложение было довольно неожиданным. "Находясь в январе в Париже и общаясь со своими французскими партнерами, я рассказал, что готовится концерт. Неделю назад со мной связались и попросили прислать видеозапись с репетиции. Спустя несколько дней нам предложили подготовить программу к показу осенью пока во Франции, Бельгии и Германии", - рассказал Алекс Дэвид.

Сейчас идет согласование условий, нюансов контракта. Музыкант предполагает, что придется сделать ряд корректировок в самой программе с учетом потребностей европейского слушателя.

Программа "Абсолютная любовь" с участием Premier Orchestra и группы Atlantica будет впервые показана 1 марта в Минске. На концерте команда представит не только свои новые песни и лучшие хиты в оркестровой аранжировке, но и шлягеры из мирового кинематографа. Композиции, знакомые публике благодаря голосам Фрэнка Синатры, Шарля Азнавура, Эдит Пиаф, Барбары Стрейзанд и Адель, Atlantica продемонстрирует в новом звучании. Идея выступить с живым оркестром у Алекса Дэвида возникла давно и сегодня он ее реализует совместно с Premier Orchestra, в составе которого высокопрофессиональные музыканты. В концерте также выступит участник нового сезона "Голос. Дети" Никита Белько.-0-