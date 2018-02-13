Новинки авторского кино представляет проект ретроспективных показов в Минске

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новинки авторского кинематографа представляет проект ретроспективных показов velcom Silver ART в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

В расписании показов такие новинки, как драма Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя" с Николь Кидман и Колином Фарреллом в главных ролях. Прокат ее начнется 15 февраля. А с 22 февраля можно будет увидеть картину Фатиха Акина "На пределе", недавно удостоенную премии "Золотой глобус" за лучший фильм на иностранном языке.

Проект предоставляет редкую возможность погрузиться в творчество самых ярких, нестандартных режиссеров и увидеть как знаковые их работы, так и новые творения, отметили организаторы. Многие из лент демонстрируются на большом экране впервые за долгое время, причем в духе лучших фестивальных традиций - преимущественно на языке оригинала с субтитрами. Ранее зрители могли увидеть картину Михаэля Ханеке "Хеппи-энд" (2017), культовые фильмы Дэвида Линча "Твин Пикс: Сквозь огонь" (1992), "Шоссе в никуда" (1997) и "Голова-ластик" (1977).-0-