3 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новые арт-объекты на тему кино появились в Гродно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Областной центр пользуется популярностью у кинематографистов: здесь было снято порядка 50 картин. Одна из самых известных - фильм "Белые Росы".

Во время фестиваля национальных культур, который проходил в Гродно 1-2 июня, в центре города появился новый арт-объект, посвященный любимому многими фильму. Гости и горожане с удовольствием фотографировались у кованной коляски, установленной на улице Тельмана. Именно здесь снимался эпизод, где герой фильма Василий остановил покатившуюся детскую коляску. В ней тогда оказался не ребенок, а пустые бутылки.

К слову, ранее в областном центре появились еще один объект, посвященный "Белым Росам". На пересечении улиц Дзержинского и Курчатова установили деревянные скульптуры Федора (Федоса) Филимоновича Ходаса и его соседа Тимофея. В скульптурную композицию включили и верного пса по кличке Валет. Именно в этом районе снимались многие сцены из фильма.

На месте съемок фильма "Белые Росы" установили фигуры героев известной кинокартины Фильм "Белые Росы" снимался в 1983 году в Гродно в центральной части города, в микрорайонах Переселка и Девятовка.

В Гродно обозначено немало мест, где велись работы над кинокартинами. На специальных пюпитрах размещены кадры и описание фильмов.

Есть в областном центре и своя аллея кино. Расположена аллея у молодежного центра "Гродно", в котором когда-то находился крупный и популярный кинотеатр. Здесь появились таблички шести фильмов, которые снимались в областном центре. Расширять ее планируется и в дальнейшем.

Кинематографическая карьера областного центра началась в 1956 году со съемок фильма "Миколка-паровоз". В Гродно снимали прогремевшую на весь Советский Союз ленту "Меня зовут Арлекино", германско-белорусский фильм "Бабий яр", сериал "СМЕРШ", "Днепровский рубеж". Многие жители региона разных поколений помнят о своем участии в съемках этих и других кинолент.-0-

Фото Леонида Щеглова