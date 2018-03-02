Новые экспозиции о быте белорусов открываются в музее хлеба в Чечерском районе

2 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В музее хлеба в агрогородке Ботвиново Чечерского района сегодня открываются новые экспозиции, рассказывающие о быте белорусов, живших в конце XVIII - начале XX веков. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чечерского райисполкома Вадим Крупенькин.

На выставочных площадях посетители смогут увидеть стилизованный крестьянский двор с колодцем-журавлем, мельницей, домиком для козы и другими объектами; узнать, как был устроен быт в домах наших предков. А тематическая выставка предметов поможет проследить весь путь хлеба: от маленького зернышка, падающего в землю, до аппетитного каравая на столе.

Также в музее закуплено новое оборудование для выпечки хлеба. Поучаствовать в мастер-классе по изготовлению ароматных буханок на основе старинных рецептов смогут все желающие.

"В Год малой родины сотрудники музея воссоздадут и древние обряды, связанные с выращиванием, изготовлением, хранением хлеба. Этим обрядам сотни лет. В них заключена мудрость, житейский опыт, философия жизни наших дедов и прадедов", - отметил собеседник.

По его словам, пополнение экспозиции стало возможным в том числе и благодаря проекту "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь", который финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН.

Музей хлеба в Ботвиново был открыт в октябре 2014 года. Здесь представлена культура хлебопечения на основе традиций данной территории. Силами местных энтузиастов собраны старинные рецепты хлеба, материалы по истории хлебного промысла, воссоздана старинная печь. Здесь можно увидеть экспозицию белорусских караваев, технику и инструменты для обработки хлеба и многое другое.-0-