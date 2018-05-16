Новые работы Никаса Сафронова представлены на выставке в Витебске

16 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Коллекция новых работ Никаса Сафронова представлена на выставке в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Художественном музее областного центра.

В экспозиции "Весна впечатлений - Никас. Живопись. Оптимизм" более 80 новых живописных и графических работ художника. Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле Dreаm vision. Зрители смогут оценить портреты актеров Дэвида Боуи, Николь Кидман, Клинта Иствуда, Льва Дурова, английской королевы Елизаветы ІІ, несколько автопортретов, архитектурные пейзажи, проникнутые тайной и духом эпохи. При этом все работы отличаются изящной легкостью, манящим пространством и одухотворенностью.

"Это самая большая коллекция картин российского художника, которая в данный момент экспонируется на выставках", - добавили в музее.

Выставка будет работать до 17 июня.

Никас Сафронов является одним из самых известных российских живописцев нашего времени. Основная часть его работ находится в частных собраниях и музеях многих стран мира. Среди поклонников творчества художника - Алла Пугачева, Софи Лорен, Ален Делон, Пьер Карден, Дайана Росс, Монсеррат Кабалье, Мадонна, Никита Михалков, Стивен Спилберг, Тина Тернер, Жан-Поль Бельмондо, Элтон Джон, Мик Джаггер, Пьер Ришар, Ричард Гир, Элизабет Тейлор. Обширный диапазон художественных пристрастий и мастерство позволили Никасу Сафронову завоевать признание широкой публики, а также знатоков и ценителей искусства.-0-