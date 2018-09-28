Новый музей в Воронеже представил более 100 национальных костюмов народов России и мира

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В музее также собрали коллекцию элементов быта разных народов. Музей национального костюма открылся в Воронежском институте инженерных технологий. Здесь представлена зрителям коллекцию из более 100 видов одежды народов России и мира. Об этом сообщает ТАСС.
В новом музее Воронежа можно увидеть все: и русский национальный костюм, и молдавский, украинский, казахский, башкирский, дагестанстский, узбекский, туркменский, азербайджанский, костюмы всех народов Кавказа, а также костюмы сербского, корейского, сирийского и разных африканских народов. В музее свыше 500 экземпляров хранения, и в перспективе его коллекция увеличится.-0-
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