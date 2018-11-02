Новый сезон детского конкурса "Талент краіны" 3 ноября стартует на ОНТ

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий сезон детского творческого конкурса "Талент краіны" стартует 3 ноября на ОНТ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе телеканала.

Участники телепроекта - талантливые ребята от 5 до 15 лет со всей страны. "После кастингов остались 48 номеров: сольные исполнители и коллективы. В финал пройдут 10 самых ярких. Имена победителей (по одному из каждой возрастной категории) назовут в декабре. Премьера нового сезона грандиозного проекта "Талент краiны" состоится 3 ноября", - рассказали в пресс-службе.

В этом сезоне "Талент краiны" претерпит некоторые изменения. "Мы изменили условия голосования, они стали более прозрачными: у жюри появились карточки "да" и "нет", причем каждый объяснит свое решение, – отметила исполнительный продюсер проекта Анна Апсит. – Еще одно нововведение: появилась специальная комната, из которой родители и наставники в режиме реального времени наблюдают за выступлениями юных артистов".

Не оставят без внимания победителей и финалистов прошлых сезонов проекта. Ребята не просто придут поддержать юных участников, но и выступят с самостоятельными номерами.

В жюри проекта "Талент краіны" только признанные мастера искусств: солист ансамбля "Белорусские Песняры" Валерий Дайнеко; оперная певица, актриса театра и кино Маргарита Левчук; режиссер, доцент кафедры искусства эстрады Белорусского государственного университета культуры и искусств Дина Тытюк; хореограф, постановщик и режиссер Дмитрий Залесский и другие. Возглавляет экспертную комиссию ректор Белорусской государственной академии музыки, председатель совета Специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи Екатерина Дулова.

Ведущие третьего сезона грандиозного телепроекта - Евгений Булка и Надежда Клементенок.

Масштабный общереспубликанский детский телевизионный конкурс "Талент краіны" организован при поддержке Специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, Министерства культуры и Белорусской государственной академии музыки.-0-