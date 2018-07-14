Новый участник пополнил ряды Всемирной ассоциации фестивалей

14 июля, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Всемирная ассоциация фестивалей (ВАФ) пополнилась новым участником, сегодня на заседании совета директоров решено принять в свои ряды "Арт-центр Карнольски", который реализует ряд проектов в Италии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в дирекции международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Сегодня в Витебске прошла IV Международная конференция "Фестивальное движение. Традиции. Инновации". Кроме директоров фестивалей - участников ВАФ на ней присутствовали три кандидата на вступление и пригашенные спикеры, которые рассказали о своем опыте организации мероприятий, новых формах работы. После чего состоялось закрытое заседание Совета директоров ВАФ.

Автор и руководитель проектов из Испании Екатерина Сургутанова рассказала о Международном фестивале Tu Onda ("Твоя волна"), президент ассоциации Международных итальянских фестивалей Микеле Пома познакомил коллег с тем, как в этом году прошел организованный на побережье фэст. Впечатляющей оказалась работа, которую проделывает "Арт-центр Карнольски" в Италии. Презентация Снежаны Полихроновой-Карнольски впечатлила совет директоров ВАФ. Позже на закрытом заседании именно ее арт-центр было решено принять в ассоциацию. Остальные получили одобрение коллег и рекомендации для более успешного развития.

Также совет обсудил проект устава ВАФ, работу его нового веб-сайта и другие вопросы.

Не включая новичка, состав ВАФ сегодня насчитывает 16 участников. География весьма обширная: Беларусь, Россия, Украина, Литва, Латвия, Израиль, Македония, Сербия, Словения, Финляндия.-0-