Новый участник пополнил ряды Всемирной ассоциации фестивалей

14 июля, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Всемирная ассоциация фестивалей (ВАФ) пополнилась новым участником, сегодня на заседании совета директоров решено принять в свои ряды "Арт-центр Карнольски", который реализует ряд проектов в Италии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в дирекции международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Сегодня в Витебске прошла IV Международная конференция "Фестивальное движение. Традиции. Инновации". Кроме директоров фестивалей - участников ВАФ на ней присутствовали три кандидата на вступление и пригашенные спикеры, которые рассказали о своем опыте организации мероприятий, новых формах работы. После чего состоялось закрытое заседание Совета директоров ВАФ.
Автор и руководитель проектов из Испании Екатерина Сургутанова рассказала о Международном фестивале Tu Onda ("Твоя волна"), президент ассоциации Международных итальянских фестивалей Микеле Пома познакомил коллег с тем, как в этом году прошел организованный на побережье фэст. Впечатляющей оказалась работа, которую проделывает "Арт-центр Карнольски" в Италии. Презентация Снежаны Полихроновой-Карнольски впечатлила совет директоров ВАФ. Позже на закрытом заседании именно ее арт-центр было решено принять в ассоциацию. Остальные получили одобрение коллег и рекомендации для более успешного развития.
Также совет обсудил проект устава ВАФ, работу его нового веб-сайта и другие вопросы.
Не включая новичка, состав ВАФ сегодня насчитывает 16 участников. География весьма обширная: Беларусь, Россия, Украина, Литва, Латвия, Израиль, Македония, Сербия, Словения, Финляндия.-0-
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