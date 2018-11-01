Новым директором "Славянского базара в Витебске" стал Глеб Лапицкий

1 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. С 1 ноября генеральным директором Центра культуры "Витебск" и директором международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" назначен Глеб Лапицкий, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении.

Коллективу нового руководителя представила начальник отдела культуры Витебского горисполкома Наталья Шиенок.

До настоящего назначения молодой руководитель работал начальником главного управления по культуре и общественной работе аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси.

Глеб Лапицкий родился в 1988 году в Витебске. В 2011 году окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины, в 2014 году - Белорусский государственный университет культуры и искусств, обучается в Академии управления при Президенте Республики Беларусь.-0-

Фото gck.by