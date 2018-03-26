26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем выделенных на развитие белорусских театров средств в 2017 году увеличился на 15%, сообщила на пресс-конференции заместитель начальника отдела профессионального искусства Министерства культуры Беларуси Татьяна Пархамович, передает корреспондент БЕЛТА.

Объем средств для развития театров, подготовки новых постановок и организации гастролей в прошлом году составил Br1 млн 961 тыс., что на 15% больше, чем в 2016 году.

Специалист рассказала, что новацией прошлого года стал конкурс режиссерских экспликаций, на который было отправлено 20 заявок. Шесть авторов стали победителями этого конкурса. Они получили право постановки спектаклей на основе своих режиссерских экспликаций в театрах.

Всего в Беларуси действуют 28 государственных театров, 27 из них входят в систему Министерства культуры, из которых два музыкальных, 18 драматических, семь кукольных. Один театр находится в ведении Министерства обороны. Статус "национального" имеют четыре театра, звания "заслуженный коллектив Республики Беларусь" удостоено 11 театров.-0-