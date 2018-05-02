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Объявлен конкурс на разработку эскиза памятного знака к юбилейному Дню письменности в Иваново

Культура 02.05.2018 | 13:25
Фото из архива
Фото из архива

2 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Объявлен открытый конкурс на разработку эскизного варианта памятного знака, который установят в Иваново в честь XXV Дня белорусской письменности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в местном райисполкоме.

По задумке организаторов, скульптурная композиция должна отражать исторический путь письменности и печати в Беларуси, а также вызывать интерес к печатному слову. "В нынешнем году юбилейный День белорусской письменности. Поэтому нам бы хотелось, чтобы концепция комплексного памятного знака подчеркивала 25-летие этой республиканской акции, ее значимость", - отметили в райисполкоме.

Прием заявок на участие будет проходить до 18 мая. Работы должны быть выполнены на листах формата А3 и А4 (изображение) и дополнены композиционным решением (объемно-пространственной моделью), выполненным из любого материала. Эскизы мастера могут присылать в адрес отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ивановского райисполкома (Иваново, пл. Октября, 2). Лучший проект будет выбран на заседании рабочей группы. Победителя творческого конкурса ожидает денежная премия в 20 базовых величин (сейчас 1 БВ составляет Br24,5).

Памятный знак в честь юбилейного Дня белорусской письменности планируется установить в центральной части Иваново, на улице 17 сентября. Проект будет реализован за счет районного бюджета, средств областного субботника, Министерства культуры, а также спонсорских пожертвований.

XХV День белорусской письменности пройдет в Иваново 2 сентября и будет посвящен теме "Моя малая родина". Праздничные мероприятия будут финансироваться за счет предусмотренных на эти цели средств местных бюджетов, а также республиканских органов госуправления и иных источников.-0-

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Теги
Иваново, конкурс, Министерство культуры
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