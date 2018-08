Объявлен конкурс на создание концепции белорусского павильона на Венецианской биеннале 2019 года

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс на создание кураторской концепции белорусского павильона на 58-й Венецианской биеннале современного искусства в 2019 году объявлен Министерством культуры совместно с Национальным центром современных искусств Беларуси, сообщили БЕЛТА в Минкульте.

В конкурсе, который проводится по 30 октября, могут принимать участие искусствоведы, художники и другие физические лица, имеющие опыт организации и проведения крупных культурных проектов в области выставочной деятельности.

Концепция должна учитывать девиз и тему 58-й Венецианской биеннале - "May you live in interesting times" ("Чтобы ты жил в интересное время"), отображать новые оригинальные идеи современного искусства в Беларуси.

Концепция представляется на белорусском или русском языке в двух печатных экземплярах и версии на электронном носителе в запечатанном конверте.

Заявки принимаются по 22 октября по адресу: г. Минск, ул. Некрасова, 3. Инструкция о конкурсе размещена на сайте kultura.by в разделе "Конкурсы и мероприятия".

58-я Венецианская биеннале современного искусства пройдет с 11 мая по 24 ноября 2019 года.-0-