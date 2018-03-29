29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлен первый конкурс "Национальная кинопремия Беларуси", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры.

Конкурс проводится по следующим номинациям: "Лучший фильм в игровой форме"; "Лучший телесериал в игровой форме"; "Лучшая главная мужская роль"; "Лучшая главная женская роль"; "Лучшая женская роль второго плана"; "Лучшая мужская роль второго плана"; "Лучший фильм в неигровой форме"; "Лучший фильм в анимационной форме"; "Лучший короткометражный фильм"; "Лучшая режиссерская работа"; "Лучший сценарий"; "Лучшая операторская работа"; "Лучшая работа художника-постановщика"; "Лучшая работа художника по костюмам"; "Лучшая музыка к фильму"; "Лучший монтаж фильма"; "Лучший звукорежиссер фильма"; "Лучший дебют в кино по указанным номинациях"; "За выдающийся вклад в белорусский кинематограф"; "За выдающийся вклад белорусских кинематографистов в зарубежный кинематограф".

К участию в конкурсе допускаются фильмы, производителями (продюсерами) которых являются резиденты Республики Беларусь, производства двух последних лет до 1 октября года, в котором присуждается премия, а также их авторы, другие участники съемочных групп и исполнители ролей в таких фильмах. В номинации "За выдающийся вклад в белорусский кинематограф" могут участвовать граждане Беларуси, внесшие значительный вклад в белорусский кинематограф. К участию в номинации "За выдающийся вклад белорусских кинематографистов в зарубежный кинематограф" допускаются граждане Республики Беларусь, внесшие значительный вклад в иностранный кинематограф. Список номинантов в обоих случаях формируется по предложениям членов жюри конкурса.

Заявки могут подать с 1 октября по 1 ноября нынешнего года правообладатели фильмов или их представители в адрес Министерства культуры Республики Беларусь (220004, г. Минск, просп. Победителей, 11) в электронном виде и на материальном носителе с указанием номинации.

Конкурс проводится в два этапа. На первом, отборочном, этапе, с 1 по 15 ноября по итогам рассмотрения заявок формируется список участников конкурса, из которого жюри выделит номинантов для участия во втором этапе конкурса. Второй этап пройдет с 15 ноября по 10 декабря, в это время подводятся итоги конкурса и определяются победители. В жюри войдут известные и авторитетные работники кинематографии, преподаватели учреждений образования в сфере культуры, киноведы, кинокритики.

Списки номинантов, отобранных для участия во втором этапе конкурса, будут размещены на официальном сайте Министерства культуры. Победителям конкурса в каждой номинации вручат специальные призы (статуэтку), диплом победителя и денежную премию.

Награждение победителей конкурса пройдет в декабре в ходе празднования Дня белорусского кино.

Конкурс проводится в целях сохранения и развития лучших традиций и достижений белорусского киноискусства, их популяризации в Беларуси и за ее пределами; стимулирования производства фильмов и формирования национального кинорынка; выявления и поддержки талантливых творческих работников в области кинематографии, повышения их профессионального мастерства.

Инструкция о проведении конкурса размещена на сайте ведомства.

Организаторами конкурса являются Министерство культуры Беларуси, Минский городской исполнительный комитет, республиканское унитарное предприятие "Национальная киностудия "Беларусьфильм", общественные объединения "Белорусский союз кинематографистов", "Белорусская гильдия актеров кино".-0-