Объявлена дата проведения 61-й церемонии вручения премии Grammy

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия искусства и техники грамзаписи США объявила, что 61-я церемония вручения музыкальной премии Grammy состоится 10 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе в Staples Center, сообщает ТАСС.

Со следующего года организаторы планируют увеличить число номинантов на Grammy в основных категориях с пяти до восьми, ранее сообщал журнал Billboard. "Это даст больше возможностей для широкого признания в рамках этих важных категорий и предоставит больше гибкости нашим голосующим членам, когда им предстоит принимать зачастую трудные решения о награждении лучших из лучших в музыкальной индустрии за год", - прокомментировал новость генеральный директор Академии Нил Портноу.

Всего в конкурсе будет представлено 84 категории. Имена номинантов будут оглашены 5 декабря.

60-я церемония вручения Grammy состоялась 28 января 2018 года в Нью-Йорке. По числу номинаций лидировали Jay-Z, Кендрик Ламар и Бруно Марс.-0-