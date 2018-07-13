Объявлены номинанты премии "Эмми"

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлены номинанты телевизионной премии "Эмми" (США), сообщают информагентства.

"Игра престолов" лидирует по числу номинаций. Всего сериал выдвинут в 22 номинациях, включая основную - "Лучший драматический сериал". В этой категории также представлены проекты "Корона", "Американцы", "Это мы", "Очень странные дела", "Мир Дикого Запада", "Рассказ служанки". Последние два сериала также стали лидерами по числу номинаций (21 и 20 соответственно).

Несколько актеров из "Игры престолов", включая Питера Динклэйджа, Николая Костера-Вальдау и Лену Хиди, номинированы на премию за исполнение ролей второго плана.

Лучшим комедийным сериалом могут стать: "Атланта", "Барри", "Черная комедия", "Блеск", "Удивительная миссис Мейзел", "Умерь свой энтузиазм", "Силиконовая долина", "Несгибаемая Кимми Шмидт".

В категории "Лучший актер в драматическом сериале" представлены Джейсон Бейтман ("Озарк"), Стерлинг Браун ("Это мы"), Эд Харрис ("Мир Дикого Запада"), Мэттью Риз ("Американцы"), Майло Вентимилья ("Это мы") и Джеффри Райт ("Мир Дикого Запада"). В женской категории премию могут получить Клер Фой ("Корона"), Татьяна Маслани ("Темное дитя"), Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"), Сандра О ("Убивая Еву"), Кери Рассел ("Американцы") или Эван Рэйчел Вуд ("Мир Дикого Запада").

В номинации "Лучший актер в мини-сериале или телефильме" представлены, в частности, Антонио Бандерас ("Гений"), Бенедикт Камбербэтч ("Патрик Мелроуз"), Джон Ледженд ("Иисус Христос - суперзвезда. Концерт").

Премия "Эмми" учреждена в 1949 году. Присуждается Академией телевизионных наук и искусств и считается в США аналогом кинопремии "Оскар" в области телевидения. Статуэтка, которую получает победитель, представляет собой женщину с крыльями и атомом в руках. Такой дизайн отражает единение науки и искусства.

В этом году награды будут вручать в 70-й раз. Церемония состоится 17 сентября в Лос-Анджелесе.-0-