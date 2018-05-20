Обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля стал японец Корээда

Японский кинорежиссер Хирокадэу Корээда стал обладателем главной награды 71-го Международного Каннского кинофестиваля "Золотой пальмовой ветви". Такую награду принес японцу его фильм "Магазинные воришки".
Решение о присуждении премии озвучило 19 мая жюри фестиваля во главе с австралийской актрисой Кейт Бланшетт на торжественной церемонии во Дворце фестивалей на набережной Круазет.
Фильм о семье бедного японского рабочего, которая живет на пенсию бабушки, а некоторые из родственников подворовывают в магазинах. Однажды, возвращаясь домой после очередной кражи, глава семейства подбирает на улице маленькую девочку. Скромное финансовое положение не мешает дружной семье жить счастливо, но вдруг по телевизору они видят объявление о пропавшей девочке, и с этого момента в их жизни начинаются серьезные проблемы.
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