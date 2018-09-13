Образец древней абстрактной живописи найден в ЮАР

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В южноафриканской пещере археологи нашли предмет, доказывающий, что абстрактная живопись существовала примерно на 30 тыс. лет раньше, чем считалось до этого, сообщает общенаучный журнал Nature.

Находка была сделана в пещере Бломбос на южном побережье ЮАР. Она представляет собой фрагмент породы, на котором ученые заметили три красных полосы, пересекающиеся с шестью другими линиями.

Ученые уверены, что это не природное явление, так как установлено, что линии с помощью мела и красной охры были нанесены на фрагмент намеренно.-0-