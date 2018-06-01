Обряд "Проводы русалки" пройдет в Хойникском районе 3 июня

1 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Великий Бор Хойникского района 3 июня пройдет обряд "Проводы русалки", который в 2016 году получил статус историко-культурной ценности Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Хойникского райисполкома Людмила Неволина.

Древнее ритуальное действо завершает так называемую русальную неделю - от Троицы до следующего воскресения. По народным традициям, это время, когда русалки выходят из воды к людям. Обряд - символ изгнания русалок подальше от человеческого жилья. Наши предки провожали русалок в ржаные поля.

"В Великом Бору традиции ритуального обряда передаются из поколения в поколение. Местные жители не могут сказать, как давно их семьи проводят этот обряд. Женщины выбирают на роль русалки молодую девушку, которая еще не была замужем. Ее украшают венками, сплетенными из цветов и листьев. Выбираются и два молодых человека, которые будут провожать русалку", - рассказала Людмила Неволина.

Ряженую девушку ведут к ржаному полю. По дороге все участники символического праздника поют обрядовые песни. Потом разжигают костер и освящают венок русалки.

"Считается, что цветок или веточка из венка подарят тому, кто их заполучил, богатый урожай. Многие местные жители утверждают, что это проверено на собственном опыте и действительно работает. Обряд очень популярен среди жителей Великого Бора, а ведь в агрогородке проживают более 700 человек. Роль русалки - очень желанна и почетна для местных девушек", - добавила Людмила Неволина.

Чтобы принять участие в обряде, каждый год в Великий Бор съезжаются жители соседних населенных пунктов и районного центра.-0-