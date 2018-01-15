Обрядовый праздник "Калядная зорка" проведут на Святки в Боровухе

15 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Обрядовый праздник "Калядная зорка" проведут в городском поселке Боровуха, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Новополоцком горисполкоме.

Мероприятие, которое приурочено к празднованию яркого периода календарно-обрядового цикла - зимних Святок, объединяющих три праздника (Рождество, Новый год, Крещение), состоится 17 января на базе детской школы искусств №3. Гостей ждет встреча Каляды: катание в карете, запряженной лошадьми, обряд "Зерносып", игры с обрядовым персонажем зимних святок - Медведем.

А на выставке-презентации народных традиционных блюд белорусской кухни "Святочныя прысмакі" можно будет продегустировать различные виды торжественно-поминальной кутьи, выпечку пирогов, узнать историю и традиции белорусской кухни. Завершит праздник музыкально-театрализованная программа, в которой будут представлены обряды "Святочнага калядавання" и "Шчодрыка".

"Калядная зорка" - продолжение проекта по возрождению народных традиций "Квяцістая зорачка", который стартовал в Новополоцке в 2011 году. К настоящему времени проведены уже четыре этапа проекта: "Вясны музычная капель" (Гуканне вясны) - 2011 год; "Музыкальные краски лета" (летний цикл) - 2012 год; "Золотые россыпи весны" (Валачобны абрад) – 2014-й; "Ярмарка чудес" (Масленица) - 2016 год.-0-