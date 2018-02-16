Обрядовый праздник зазывания весны проведут в Лельчицком районе

16 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Обрядовый праздник зазывания весны "Чырачка" проведут 18 февраля в агрогородке Тонеж Лельчицкого района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лельчицкого райисполкома.
"Обрядовый праздник "Чырачка" является нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси. Отмечают его в последний день Масленичной недели. Ежегодно мероприятие собирает множество гостей не только из Беларуси, но и из ближнего и дальнего зарубежья", - отметили собеседники.
Накануне праздника сельчане пекут из теста, сделанного по древнему рецепту, "чырачкі" - печенье в форме птичек. А в воскресенье жители и гости деревни собираются вместе, украшают елочку самодельными цветами и лентами, готовят чучело Зимы.
После этого все участники обряда отправляются на Черницовскую гору за деревней. Пожилые люди едут на телегах, остальные идут пешком. По дороге все поют народные песни, а каждого встречного угощают "чырачкай".
Основные действия обряда разворачиваются на горе. Здесь водят хороводы, играют в народные игры, поют песни-веснянки, сжигают чучело Зимы. Украшенную елочку парни ставят на высокий дуб. Считается, чем ближе к солнцу будет елка, тем быстрее придет весна, прилетят "чырачкі", коими здесь называют уток.
Чтобы год был благополучным, а здоровье не подводило, участники праздника катаются с горы по снегу. Если снега нет, то на склоне разворачивают самотканые дорожки и скатываются по ним.
Завершается мероприятие большим совместным обедом. На горе накрывают стол, устланный льняными скатертями. Угощенья для всех каждая хозяйка приносит с собой.
"Традиции праздника "Чырачка" бережно хранят в Тонеже много лет. Этот обряд - бесценное наследие наших предков, уникальная и неотъемлемая часть культурных традиций родной земли", - подчеркнули в райисполкоме.-0-
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