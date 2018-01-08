Обширная программа будет представлена на XXV Минской международной книжной выставке-ярмарке

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посетителям и гостям XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки будет представлена широкая культурная и деловая программа, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.
В Мининформе состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия. Отмечено, что во время выставки-ярмарки будет организовано экспонирование лучших образцов национального и зарубежного книгоиздания. Среди основных тем выставки - подведение итогов празднования в стране 500-летия белорусского книгопечатания, юбилейные даты классиков отечественной литературы, памятные даты в истории Беларуси.
Члены оргкомитета также обсудили ход подготовки и проведения в рамках выставки международного симпозиума литераторов "Писатель и время".-0-
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