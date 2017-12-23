Один из создателей хита "Алеся" Валентин Бадьяров скончался в Германии

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скрипач и один из авторов песни "Алеся" Валентин Бадьяров скончался в Германии в возрасте 70 лет, сообщил телеканал ОНТ со ссылкой на коллегу музыканта Николая Подгорнова.

"Ушел из жизни мой лучший друг, замечательный человек, великолепный скрипач, основатель и руководитель ансамбля "Сябры", один из создателей знаменитой песни "Алеся" Валентин Бадьяров. Очень грустно", - написал Николай Подгорнов в соцсети.

Валентин Бадьяров родился 13 января 1947 года, проживал в Германии с конца 80-х годов прошлого века. За годы своей творческой деятельности он был участником знаменитых "Песняров", стал основателем ансамбля "Сябры", а также являлся автором многих хитов. Не без участия музыканта была создана композиция "Алеся", которую он посвятил своей дочери.

По сообщениям СМИ, перед смертью музыкант болел.-0-