Один из старейших японских комиксов представлен в Национальной библиотеке

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из старейших японских комиксов "Манга" Кацусика Хокусая продемонстрирован на выставке Fantasy Land в Национальной библиотеке, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом связей с общественностью Национальной библиотеки Светлана Кравцова.

"У посетителей выставки появится уникальная возможность увидеть один из старейших японских комиксов "Манга" Кацусика Хокусая. Этот бесценный оригинал будет продемонстрирован впервые. В экспозиции - 7 выпусков сборника, изданных с 1814 по 1875 год. Полное собрание многолетнего труда знаменитого японского мастера - это 15 небольших томиков, около 900 страниц и более 4 тыс. сюжетов: пейзажи, растения, животные, архитектурные ансамбли, диковинные существа и страны. Исследователи называют книгу энциклопедией", - рассказала Светлана Кравцова.

И это не все сюрпризы. "На выставке представлены работы авторского проекта витебского художника Александра Вышки "ХIII чудо света": светящаяся в темноте графика, масляная живопись, опутанные паутиной музыкальные инструменты, статуэтки, таинственные маски и другие загадочные арт-объекты. В зависимости от освещения - естественный свет, ультрафиолет или полная темнота - предметы будут меняться внешне и вместе с тем изменять свой посыл", - отметила заведующая отделом. Необычные экспонаты также приоткроют врата в царство теней Атлантиду и отправят всех в увлекательное путешествие на загадочный Восток. Будет организована и фотозона. У посетителей проекта появится возможность сделать оригинальное фото, облачившись в традиционное кимоно.

Выставка будет работать в Национальной библиотеке с 9 октября до 7 апреля.-0-