Около 130 участников выступят на Евразийском чемпионате по восточным танцам в Минске

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 130 профессиональных танцоров из разных стран примут участие в Евразийском чемпионате по восточным танцам в Минске, который пройдет 13-15 апреля, сообщили БЕЛТА организаторы.

Евразийский международный рейтинговый чемпионат по восточным танцам среди профессионалов состоится во Дворце культуры МТЗ (ул.Долгобродская, 24). Это открытый чемпионат для представителей разных стран, разделяющих лучшие культурные традиции Востока. В программу включены: мастер-классы от профессионалов восточного танца, рейтинговый чемпионат Лиги профессионалов Raks Al Malika, Евразийский кубок чемпионов и Кубок чемпионов Евразии среди школ. Завершится чемпионат гала-шоу и церемонией награждения.

В состав жюри войдут международные звезды восточного танца, сертифицированные специалисты, судьи высшей международной категории, представители организаторов. Члены жюри будут из Беларуси, России, Аргентины, Бразилии, Марокко, Израиля, Египта, Йемена.-0-