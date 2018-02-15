Около 1,5 тыс. книг передал НББ глава Национальной библиотеки Турции

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,5 тыс. книг передал в дар Национальной библиотеке Беларуси президент Национальной библиотеки Турции Зюльфи Томан, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Коллекция книг состоит из изданий разной тематики и жанров. Как отметил во время торжественной церемонии Зюльфи Томан, это книги, которые позволяют открыть Турцию как страну с давними традициями, познакомиться с ее культурой и туристическим потенциалом. Турецкие гости также передали подборку исторических фотографий на тему "Следы Стамбула: от империи к республике".

Зюльфи Томан

Принимая подарок, директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский отметил, что этот жест - шаг в развитии сотрудничества главных библиотек двух стран, учитывая, что днем ранее, 14 февраля, был подписан ряд документов по расширению сотрудничества в различных сферах между Беларусью и Турцией, в том числе меморандум о взаимопонимании между Национальной библиотекой Турции и Национальной библиотекой Беларуси. Документ направлен на укрепление взаимодействия между двумя библиотеками в профессиональной деятельности и содействие установлению корпоративных связей в области науки, культуры и распространения научной информации.

Роман Мотульский

Ответным жестом от НББ стала передача электронной версии книги английского дипломата, историка и путешественника Пауля Рика "Монархия турецкая...". Издание 1678 года увидело свет в Слуцкой типографии на территории Беларуси. Оригинал книги хранится в Национальной библиотеке Беларуси.

Кроме того, в этом году запланирована передача в дар турецким коллегам факсимильного издания "Наследие Франциска Скорины".-0-