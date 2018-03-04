Около 30 тыс. человек посетили XXV Минскую книжную выставку-ярмарку

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 30 тыс. человек посетили XXV Минскую международную книжную выставку-ярмарку, которая проходила с 28 февраля по 4 марта. Такие данные озвучены на церемонии закрытия, передает корреспондент БЕЛТА.

Юбилейная выставка была посвящена Году малой родины и теме международного сотрудничества белорусских писателей с литераторами разных стран. В ней приняли участие 32 страны. Коллекции книг представили 360 экспонентов.

Страной - почетным гостем выставки-ярмарки стала Сербия, центральным экспонентом - Казахстан. Они предложили посетителям интересные программы. Творческие встречи, обсуждения, круглые столы, презентации состоялись также на стендах других стран. На национальном стенде Беларуси в дни работы выставки прошли встречи с авторами, издателями, художниками, презентации книг, круглые столы, автограф-сессии. Здесь же принимали поздравления победители 57-го Национального конкурса "Искусство книги", победители конкурса молодых литераторов "Першацвет".

Значимым событием стал IV Международный симпозиум литераторов "Писатель и время", в котором участвовали писатели из 21 страны.

Всего же за пять дней работы форума состоялось более 240 мероприятий.

Организаторами XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки выступили Министерство информации, Мингорисполком, ОАО "Белкнига", ПК ООО "Макбел".-0-