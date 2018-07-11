Около 50 мастеров по керамике и гончарству сойдутся в творческом конкурсе в Витебске

11 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Во внутреннем дворике Витебского областного краеведческого музея (ратуши) и в культурно-исторического комплексе "Золотое кольцо Витебска "Двина" с 13 по 15 июля пройдет международный конкурс мастеров по керамике и гончарству "Гліна спявае", сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном методическом центре народного творчества.

Во время творческого состязания ожидается красочное зрелище с участием около 50 ведущих мастеров гончарства, народной игрушки и керамического искусства Витебской области, регионов Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и др.

В первый день состоится открытие конкурса. Изготовленные гончарные формы мастеров будут торжественно загружены в печь для обжига в комплексе "Золотое кольцо Витебска "Двина". А 14 июля во внутреннем дворике областного краеведческого музея будут работать мастера в нескольких номинациях конкурса. Среди них традиционная гончарная форма, авторская мелкая пластика, обжиг чернозадымленной керамики, керамический сувенир, а также технология декорирования гончарной формы, домашняя коллекция и творческий дебют. Здесь также будут проводиться выставки-продажи и мастер-классы умельцев. Вечером 14 июля часть керамических изделий извлекут из гончарной печи для обвара.

В завершающий день творческого состязания (15 июля) мастера продолжат работу за гончарным кругом во внутреннем дворике ратуши. А в "Золотом кольце Витебска "Двина" откроют печь с чернозадымленной керамикой. После окончания обжига состоится награждение победителей конкурса "Гліна спявае" на площади Свободы.-0-