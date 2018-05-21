Около 70 фильмов покажут на Международном фестивале военного кино

Около 70 фильмов вошли в программу XVI Международного фестиваля военного кино им. Ю.Н. Озерова. Об этом сообщает ТАСС.

Фестиваль пройдет с 21 по 25 мая в Туле.

Фильмы "Брестская крепость" Александра Котта и "Батальон" режиссера Дмитрия Месхиева будут показаны с тифлопереводом.

В состав жюри нынешнего фестиваля им. Озерова вошли народные артисты России Михаил Ножкин и Лариса Лужина, заслуженная артистка Российской Федерации Наталья Варлей, генеральный директор китайской корпорации Chinafilm Co Цзян Пин.

Итоги подведут в пяти конкурсных номинациях: игровые фильмы, документальные, детско-юношеское кино, короткометражные ленты и ретроспективное кино. В программе участвуют произведения кинематографистов России, Украины, Сербии, Ирана, Австралии, Китая, США, Великобритании.

Среди новинок - фильм 2018 года режиссера Андрея Грачева "Вера" о жизни нескольких поколений российской семьи в старообрядческой деревне, кинолента "Крым" режиссера Алексея Пиманова о любви.

Международный фестиваль военного кино имени Ю.Н. Озерова проходит в России с 2003 года. Главный приз фестиваля - статуэтка "Золотой меч".