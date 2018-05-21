Около 70 фильмов покажут на Международном фестивале военного кино

Около 70 фильмов вошли в программу XVI Международного фестиваля военного кино им. Ю.Н. Озерова. Об этом сообщает ТАСС.
Фестиваль пройдет с 21 по 25 мая в Туле.
Фильмы "Брестская крепость" Александра Котта и "Батальон" режиссера Дмитрия Месхиева будут показаны с тифлопереводом.
В состав жюри нынешнего фестиваля им. Озерова вошли народные артисты России Михаил Ножкин и Лариса Лужина, заслуженная артистка Российской Федерации Наталья Варлей, генеральный директор китайской корпорации Chinafilm Co Цзян Пин.
Итоги подведут в пяти конкурсных номинациях: игровые фильмы, документальные, детско-юношеское кино, короткометражные ленты и ретроспективное кино. В программе участвуют произведения кинематографистов России, Украины, Сербии, Ирана, Австралии, Китая, США, Великобритании.
Среди новинок - фильм 2018 года режиссера Андрея Грачева "Вера" о жизни нескольких поколений российской семьи в старообрядческой деревне, кинолента "Крым" режиссера Алексея Пиманова о любви.
Международный фестиваль военного кино имени Ю.Н. Озерова проходит в России с 2003 года. Главный приз фестиваля - статуэтка "Золотой меч".
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3483 BYN
|2.345 BYN
|2.354 BYN
|USD
|2.0022 BYN
|1.996 BYN
|2.001 BYN
|RUB
|3.2031 BYN
|3.2 BYN
|3.212 BYN