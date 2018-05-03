Около 9,6 тыс. книг и брошюр издано в Беларуси в 2017 году

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 9,6 тыс. книг и брошюр общим тиражом 23,1 млн экземпляров выпущено в Беларуси в 2017 году. Такие данные содержатся в обзоре, подготовленном Национальным статистическим комитетом ко Дню печати, сообщает БЕЛТА.

На русском языке издано 7,4 тыс. книг (16,9 млн экземпляров), на белорусском - более 1,3 тыс. книг и брошюр (4,3 млн экземпляров), на английском - 592 книги и брошюры. На долю белорусскоязычной литературы приходится 13,7% выпущенной в республике издательской продукции, по сравнению с предыдущим годом тираж увеличился на 16%. Также вышли издания на немецком, французском, польском, китайском, испанском, украинском, старославянском, итальянском, шведском, эстонском, литовском, персидском, японском и древнегреческом языках.

Что касается художественной литературы, в республике издано более 1 тыс. книг, из них 365 для детей. Представлены различные жанры: проза, поэзия, драматургия, фольклор, сборники произведений разных жанров. Наибольшей популярностью у юных читателей пользуется проза.

В Белстате также привели данные, характеризующие средства массовой информации страны. Так, в 2017 году издавались 862 журнала и других периодических изданий, 530 газет (годовой тираж - 369 млн экземпляров). На белорусском языке выпущено 122 журнала и 180 газет (годовой тираж составил четвертую часть общего тиража журналов и газет). Работали редакции 149 республиканских, 45 областных, 114 городских и 119 районных газет.-0-