Оксана Волкова впервые исполнит партию Сантуццы в "Сельской чести" на белорусской сцене

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперная дива Оксана Волкова 1 февраля впервые исполнит партию Сантуццы в "Сельской чести" на белорусской сцене. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном академическом Большом театре оперы и балета, заслуженная артистка Республики Беларусь исполняла эту партию ранее только в зарубежных театрах.

Звезда белорусской оперы Оксана Волкова пела партию Сантуццы в спектаклях "Сельская честь", поставленных в театре Сан-Карло в Неаполе и Королевском театре в Мадриде. Партия Сантуццы - одна из ведущих в опере Пьетро Масканьи - написана для сопрано, но звучит весьма драматично и ярко в исполнении меццо-сопрано. "Если меццо выдерживает высокую тесситуру, то получается очень красиво", - говорит певица.

Михаил Панджавидзе, режиссер-постановщик, подчеркивает, что "Сельская честь" - прекрасный образец веризма как в литературном первоисточнике, так и в его музыкальном воплощении, это великолепная музыка, которая на протяжении многих лет традиционно вызывает восторг у зрителей. Действие, которое происходит на Сицилии, переносится в 1920-е годы, когда еще существовала сицилийская мафия. История повествует о взаимоотношениях человека и общества, о том, как вся вековая мещанская мудрость в определенные периоды истории начинает извлекаться и превращаться в некие девизы.

Опера "Сельская честь" была поставлена на белорусской сцене в 1973, 1996 и 2007 году. Великая Елена Образцова в 1979 году впервые исполнила партию Сантуццы в опере "Сельская честь" именно на сцене белорусского театра, т.к. до этого пела только в концертном исполнении этого спектакля.

К слову, в 1903 году в Минском городском театре (современном Купаловском) на премьере "Сельской чести" дирижировал сам Пьетро Масканьи. В первый день маэстро представил горожанам симфоническую программу, а на следующий - оперу "Сельская честь".

Зрителей, пришедших на спектакль 1 февраля, ждет блистательный состав солистов. В образе Альфио заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Громов, Туридду - Василий Мингалев, Лолы - Татьяна Сильчукова, Лючии - Марина Аксенцова. За дирижерским пультом будет Виктор Плоскина.-0-