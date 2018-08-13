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Олег Новицкий в фильме "Земляк" не плакатный, а настоящий - режиссер

Культура 13.08.2018 | 15:23

Известный режиссер народный артист Беларуси Анатолий Алай работает над документальным фильмом о белорусском космонавте Олеге Новицком. Буквально через месяц, в дни, когда в Минске пройдет 31-й Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов, запланированы съемки нескольких необходимых сцен. И уже в октябре планируется выход "Земляка" на большой экран. О том, как создавался фильм, о рабочем показе картины для его героя Анатолий Алай рассказал корреспонденту БЕЛТА.

- Анатолий Иванович, наверняка фильмов о третьем белорусском космонавте Олеге Новицком снято немало. Когда вы брались за эту работу, не было опасений повториться?

- Это правда, фильмов и телевизионных программ, публикаций о нашем соотечественнике после первого и после второго его полета в космос, который состоялся совсем недавно, вышло большое количество. Многое я посмотрел, есть интересные работы, но в основном они грешат повторами. И все создают лакированную картинку, однобокий благостный образ космонавта. Фильм "Земляк" выбивается из этой череды, он показывает Олега Новицкого не плакатным, а настоящим. Герой России Олег Викторович Новицкий в этой документальной картине - неординарная личность, решительный человек, не уходящий от неудобных вопросов. Он не подбирает деликатные слова, а говорит искренно, как думает, и поэтому немного жестко. Работая над сценарием вместе с писателем Игорем Осинским, мы подготовили такие вопросы, на которые нельзя ответить запросто, легко. И мне было интересно выступать интервьюером, поскольку режиссеру важна реакция героя, важно видеть его глаза.

- После просмотра рабочего варианта фильма Олег Новицкий сказал, что вопросы его разозлили.

- Да, по ответам чувствуется, что некоторые его укололи. Но если бы мы пошли по стандартному пути: писали синхроны, задавали приглаженные вопросы, то и ответы получили бы такие же. Тогда фильм можно было бы не снимать. Он никого бы не заинтересовал, я уверен. Это сознательный уход от шаблона, когда изображение сопровождается отредактированным дикторским текстом информационного плана, который никого не цепляет. Мне же было важно показать героя не сухарем, к тому подвигли еще и личные мотивы. Мой дедушка Андрей Васильевич Шатерник в 20-е годы прошлого века ликвидировал неграмотность в Червенском районе, моя мама из этих краев и семья Новицких для меня не посторонняя, а как бы родная, близкая, поэтому мне хотелось показать Олега Новицкого живым человеком. Я не пошел по пути рассказа о герое фильма через повествование других людей о нем, потому что разве позволит себе человек сказать что-то, кроме хорошего, о коллеге, профессионале? А благодаря тому, что на мои вопросы отвечают сам Олег и его мама, фильм получился очень личным.

- Вы не находите, что сравнение командира корабля с таксистом слишком дерзкое? Как и вопрос о том, за что дают звание "Герой России"?

- Погодите, но в народе о командире космического корабля бытует такое представление: мол, доставил с Земли на станцию и обратно. Аналогия прямая. А Олег Новицкий очень хорошо ответил, сказал, что в космосе есть только команда, одно целое, роли распределены, но люди работают вместе, сообща. И мама Валентина Эдуардовна трогательно рассказала о том, как молилась каждый день за сына, за американку Пегги Уитсон и за француза Тома Песке - за каждого участника международного экипажа космонавтов "Союз МС-03". Рассказала об уверенности в надежности техники, о том, что на Земле не допускали даже мысли о возможности сбоев в работе МКС и корабля, хотя такие случаи известны. Фильмы "Салют-7" и "Время первых" об этом рассказывают. Все близкие, родные, знакомые посылали в космос положительную энергию, думали только хорошее все эти 197 дней полета.

И вопрос о звании я сформулировал именно так, потому что зачастую считают: мол, дали. Олег Новицкий меня поправил - наградили. Ведь обывателю кажется: что в этом такого - слетал туда-обратно. В указе президента России о присвоении звания "Герой России" говорится: за мужество и героизм, проявленные при выполнении полета на МКС. Я развиваю тему: в чем мужество заключается? Космонавт тоже дает исчерпывающий ответ: готов ли каждый полетать на баллистической ракете? Всякий ли сможет работать в течение полугода в изоляции от родных, близких под воздействием неблагоприятных факторов космического полета? Космонавт отвечает несколько раздраженно, но это и показывает, насколько важно такие темы озвучивать, ведь в основном люди далеки от настоящих представлений о происходящем на орбите. Олег Новицкий как человек военный на все вопросы дает четкие ответы, не позволяя зрителю что-то додумывать.

Космонавтика - героическая сфера, очень трудная и сложная. Каждый, кто сделал такой выбор - уже герой, потому что ему приходится сталкиваться со многими трудностями, отказываться от каких-то личных удобств, и я хотел это показать. К примеру, маленькая дочка Олега Новицкого долго привыкала к отцу после его возвращения из космоса, что не удивительно, ведь она видела изображение отца на экране компьютера да на фотографии над кроваткой. В Червенской школе, где учился Новицкий, девочки-старшеклассницы отвечали, что выйти замуж за летчика еще куда не шло, а за космонавта не готовы - его же дома не бывает, он всегда в командировках. Все это есть в фильме "Земляк".

- Почему вы решили показать картину герою, так сказать, в черновом варианте, ведь обычно это не принято?

- Я опасался этого, но мне было важно знать мнение Олега Викторовича. Мне понадобился год, чтобы разобраться в профессиональных тонкостях, например, как происходит стыковка и расстыковка корабля с Международной космической станцией. В Центре подготовки космонавтов для съемочной группы провели экскурсию с подробными объяснениями каждого этапа, но это не застраховывает от возможности ошибок. Люди тратят на постижение всех профессиональных тонкостей годы, жизнь, а у меня было немного времени. Олег Новицкий после просмотра сделал несколько замечаний технического характера, но в целом у него претензий не возникло.

Очень благодарен Роскосмосу за предоставленные видеоматериалы, что позволило дополнить фильм емкими, насыщенными кадрами съемок из космоса.

Впереди еще работа на конгрессе в Минске, куда приедут космонавты из 40 стран. По задумке, в картину войдут кадры, на которых будут три белорусских космонавта - Климук, Коваленок, Новицкий, а также члены экипажа "Союз МС-03" Пегги Уитсон и Тома Песке вместе с командиром. Их ждут в Минске в сентябре. А заключительная сцена - встреча Пегги Уитсон с матерью Олега Новицкого в Червене. Очень надеюсь, что Пегги приедет, и мне удастся полностью реализовать сценарий.

- Кроме Олега Новицкого в фильме "Земляк" присутствует еще один очень важный герой - Валентина Эдуардовна, мать космонавта. Легко ли было найти общий язык с ней?

- Мы не сразу смогли договориться. После полета сына Валентину Эдуардовну одолели журналисты, конечно, ее утомили визиты посторонних людей, одни и те же вопросы, разговоры. Она и от меня хотела отмахнуться, дежурно ответить. Но меня такое не устраивало, и в течение нескольких месяцев мы общались и в конце концов подружились. Ответы Валентины Эдуардовны получились искренними, честными. Это останется в истории: рассказ о сыне матери и с улыбкой, и со слезами. Она признается, что прожила нелегкую жизнь, но нашла счастье в своих детях.

- В фильме вы сделали акцент на теме малой родины Олега Новицкого. И название дали "Земляк".

- Думаю, что Червенщина встретит картину аплодисментами. На малой родине космонавта гордятся Олегом Новицким. Гордятся и родные, и его одноклассники, и учителя, и просто жители города. Ведь это великое событие: белорусский космонавт - их земляк.

Это уже 29-й мой фильм в качестве режиссера студии документальных фильмов "Летопись" Национальной киностудии "Беларусьфильм", а работаю я со дня основания "Летописи". Картину делал не для отчета, моим цензором и редактором была моя совесть, потому и получился "Земляк" душевным, он цепляет. Фильм адресован умному, думающему зрителю. Кто-то будет хвалить его, кто-то ругать, но равнодушным точно не оставит. Думаю, ни у кого во время просмотра не возникнет желания выйти из кинозала или выключить телевизор.

Жанна КОТЛЯРОВА,

БЕЛТА.-0-

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