Олейник о детской мечте и твердом намерении достигнуть целей

На музыкальном пространстве Беларуси имя композитора и продюсера Евгения Олейника известно много лет. В дуэте с супругой Юлией Быковой он пишет песни, многие из которых становятся популярными. Исполняют свою музыку артисты и сами - их группа Aura родилась в 2005 году. О работе со знаменитыми музыкантами и собственных амбициях Евгений Олейник рассказал корреспонденту БЕЛТА.

С музыкантом мы разговариваем в студии - специально оборудованной комнате в его квартире. И на балконе, где обычно люди хранят нужные и не очень вещи, у Олейника стоит студийный микрофон. Это идея Евгения - использовать любую площадь максимально полезно. А вещи? "Относимся критично, лишнего не накапливаем, - отшучивается Евгений. - При том, что в нашей семье растут двое парней: 10-летний Саша и двухлетний Вова".

Евгений вообще с юмором рассказывает о многих вещах в творческой биографии, которые на деле и не были такими уж смешными. Например, как познакомился с Юлей и как знакомство переросло в творческий, а после и в семейный союз. Свел их в студенчестве сначала КВН - Евгений писал музыку для команды нархоза, где он учился, а Юля обратилась к нему за фонограммой, играя в команде КВН мединститута.

"Впрочем, тогда знакомство было сугубо деловым. И я выполнил Юлин заказ. Потом она исчезла надолго и появилась совершенно, казалось бы, неожиданно: пришла по вызову как врач. По стечению обстоятельств Юля проходила практику именно в моей поликлинике. Признаться, мне тогда нужна была справка, чтобы объяснить отсутствие в институте. А Юле была нужна новая фонограмма, так что мы быстро договорились", - вспоминает музыкант.

Но только во время совместной работы в Бахрейне, куда в 1990-е - начале 2000-х ездили едва ли не все начинающие музыканты, Евгений и Юлия начали плодотворно сотрудничать. Завязались и романтические отношения. И с того времени, когда говорят Олейник, подразумевают Быкова, и наоборот.

Девяностые были временем надежд, идей, начинаний. Евгения и Юлию не очень останавливало то, что они получают образование, далекое от искусства. Юля оставила медицинскую стезю, Евгений - экономическую сферу. Ведь ни тот, ни другой не представляли свое будущее без музыки.

Их творческий союз оказался очень плодотворным: на счету дуэта более 300 песен. Писали для многих музыкантов в Беларуси и за ее пределами. В числе исполнителей Инна Афанасьева, Ирина Дорофеева, Анатолий Ярмоленко, Виктория Алешко, Надежда Бабкина, Нелли Чобану из Молдовы, Hani (Саудовская Аравия), Руслан Алехно и много других. Но сегодня вектор приложения творческих сил музыкантов сместился: главным образом они пишут для белорусских артистов. "Все очень просто: попасть на российский рынок, а он нам очень интересен, пока ты не стал широко известным в своей стране, можно, но лишь на уровне второго-третьего эшелона. Мы решили сконцентрироваться на работе с белорусскими профессиональными артистами, чтобы выйти с предложением на российский рынок, имея намного более прочные позиции", - пояснил Евгений.

В этой самой студии на балконе с видом на детскую площадку записывают свои песни Инна Афанасьева, Виктория Алешко. "Инна во второй раз доверила мне работу над ее концертом как директору. Он пройдет 2 ноября во Дворце Республики. И это большая честь для меня. С огромным пиететом работаю с Анатолием Ярмоленко. Это такой профессионал, такая величина, что удачей считаю сотрудничество с ним", - отметил композитор.

Творчество с профессиональными артистами всегда эффективно для обеих сторон, объясняет Евгений. Профессионалы четко знают, какие песни им нужны, точно формулируют ожидаемый результат в отличие от начинающих исполнителей, которые чаще всего надеются, что песня сделает их известными. "Но рассчитывать на такое развитие событий изначально неграмотно, и далеко не всегда, а точнее сказать, редко песня делает знаменитым ее исполнителя. Можно обладать великолепными вокальными данными и оставаться непопулярным. И наоборот, в той же русской музыке достаточно примеров, когда безголосый артист становился кумиром. Есть особый дар, талант, если хотите, - уметь быть популярным. Это даже не харизма, но некая способность заставить говорить о себе", - считает музыкант.

Таким умением, очевидно, обладают и сами Евгений и Юлия. Они заставляют говорить о себе постоянно: пишут песни для участников отборов детского "Евровидения", их песня "Я люблю Беларусь!" звучала со сцены взрослого "Евровидения", в числе претендентов на право открыть II Европейские игры-2019 в Минске есть и композиция Евгения Олейника, на слуху группа Aura - буквально в мае был концерт в столице.

Евгений поправляет, что эта популярность другого свойства, основанная исключительно на большом количестве вложенных сил, труда. Евгений и Юлия зарабатывают, главным образом создавая песни для других. Но те композиции, которые по каким-то причинам не подошли артистам, поют сами - с чего и началась история группы с таким атмосферным и многообещающим названием. И что любопытно: их песни становятся хитами. "Когда порой слышим, что для Aura мы пишем лучшее, а другим предлагаем материал попроще, только улыбаемся: ведь нередко это говорят те, кто от этих песен в свое время отказался", - продолжает композитор.

Количества песен, которые исполняет Aura, уже давно достаточно для записи не одного диска. И сейчас музыканты задумали собрать композиции патриотической тематики в один большой проект. Начало ему дали песни "Синеокая" и "Куточак Беларусі".

"Проект станет нашим посильным вкладом в укрепление в людях чувства любви к своей земле, проектом к Году малой родины", - делится планами музыкант.

"Патриотическая тематика свойственна нашему творчеству не один год. Песню "Я люблю Беларусь!" Анастасия Винникова исполняла со сцены "Евровидения" еще в 2011 году. А песня "Синеокая" родилась два года назад. Как человек, который вырос на англо-американо-шведской музыке, могу с ходу назвать с десяток мировых хитов про страны, города и деревни на разных языках. Во всем мире отношение к этой тематике является выражением позиции авторов к своей земле", - сказал Евгений.

Есть и еще один большой план у музыкантов: будущей весной выступить на сцене Дворца Республики с авторским концертом. Aura выступала во Дворце профсоюзов, в Купаловском театре, не говоря уже о клубных площадках, теперь артисты намерены замахнуться на Дворец Республики. "Ну а как по-другому? Если не мечтать и не действовать, стоит ли тогда работать?!" - резюмирует Евгений.

Об одной своей мечте с детства - добиться высокого места для Беларуси на конкурсе "Евровидение" - Евгений говорит, нисколько не рисуясь.

"Чем так важен этот конкурс? Да тем, что это один из лучших способов белорусским музыкантам показать себя европейскому зрителю. На нашем рынке не работают международные лейблы, и заявить о себе белорусским артистам на зарубежной сцене сложно. "Евровидение" - как раз тот формат, который предоставляет такую возможность", - сказал музыкант.

Продолжать участвовать в отборах на конкурс "Евровидение" Евгений и Юлия намерены и как авторы, и как исполнители. Вокал Юлии не раз звучал на отборе, и музыканты не собираются останавливаться.

Исписаться или выгореть Евгений не боится: задумок и идей множество. Многие его песни, ставшие хитами, отмечены премиями, титулами. Но особенно важной для музыканта является Благодарность Президента за участие в подготовке Алексея Жигалковича на детское "Евровидение" в 2007 году. Тогда в Роттердаме (Нидерланды) Леша с песней "С друзьями" стал триумфатором - привез вторую в истории участия Беларуси в конкурсе победу.

День композитора и продюсера Евгения Олейника расписан очень плотно, и как таковых выходных он по большому счету себе не устраивает. Всегда есть множество задумок, предложений, проектов, которые важны, нужны и интересны. В ежедневнике музыканта - список встреч и задач. Но и семья композитора вовлечена: самый маленький и главный человек Вова с удовольствием слушает, как музицирует папа, а старший Саша понемногу играет на гитаре сам.

Жанна КОТЛЯРОВА,

БЕЛТА.-0-