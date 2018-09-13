Open Air Cinema в Минске закроет фильм-перформанс "Аргентина"

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм-перформанс "Аргентина" 15 сентября закроет нынешний сезон проекта Open Air Cinema в историческом центре Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Картина вышла в прокат в 2015 году. Выдающийся испанский режиссер Карлос Саура, исследуя уникальную историю Аргентины, постигая ее культуру, представляет серию хореографических картин и блистательных вокальных номеров в исполнении лучших артистов. Зрителей ожидает филигранная режиссура, звучание гитар и аккордеонов.

Проект Open Air Cinema стартовал 9 июня. Кинокартины различных жанров демонстрируются еженедельно по вечерам во дворике отеля "Монастырский", начало в 21.00.

Организатором мероприятия выступает УП "Киновидеопрокат" при поддержке Мингорисполкома. Картина предоставлена проектом "Лiстапад. Коллекция". Вход свободный.-0-