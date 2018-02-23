Опера "Тоска" возвращается на белорусскую сцену 24 февраля

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опера "Тоска" Джакомо Пуччини возвращается на белорусскую сцену 24 февраля. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Владимир Гридюшко, передает корреспондент БЕЛТА.

Эта постановка на сцене Большого театра Беларуси будет уже шестой по счету (предыдущие были в 1937, 1950, 1969, 1991 и 2010 годах). Возвращением шедевра Пуччини занималась международная команда: главный режиссер театра Михаил Панджавидзе, главный приглашенный дирижер Большого театра итальянский маэстро Джанлука Марчано, а также лауреаты Государственной премии Беларуси художник-постановщик Александр Костюченко и хормейстер-постановщик, народная артистка Беларуси Нина Ломанович.

"Опера "Тоска" - великое произведение, в котором удивительным образом сплетаются в единое целое драматургия и музыка. Талант Сарду, помноженный на гений Пуччини, феноменально воздействует на зрителя. Отнюдь неслучайно именно эта опера - одна из самых популярных в мире", - отметил главный режиссер театра.

Сам Михаил Панджавидзе не в первый раз обращается к этой опере. Только на белорусской сцене Большого это будет уже вторая его постановка. Кардинальные изменения ее не затронули: время и место действия прежние, потому что создать вневременное пространство в этом случае невозможно, в опере даны точные даты, события, конкретные топонимы и имена. Новым в спектакле будет сценографическое решение.

В главных партиях будут заняты: Тоска - народная артистка Беларуси Нина Шарубина, лауреат международных конкурсов Татьяна Петрова, лауреат международного конкурса Екатерина Головлева, также партию Тоски готовит стажер Анастасия Вахомчик; Каварадосси - народный артист Беларуси Сергей Франковский, лауреат международных конкурсов Эдуард Мартынюк, лауреат международного конкурса Алексей Микутель; Скарпиа - народный артист Беларуси Владимир Петров, заслуженные артисты Беларуси Станислав Трифонов и Владимир Громов.-0-