Оперные звезды выступят на Красной площади накануне открытия чемпионата мира по футболу в России

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известнейшие оперные исполнители 13 июня дадут концерт на Красной площади по случаю открытия чемпионата мира по футболу в России, сообщает ТАСС.

Перед публикой выступит знаменитый пианист Денис Мацуев, а также оперные звезды мировой величины Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Альбина Шагимуратова, Аида Гарифуллина. Специальным гостем концерта станет легендарный французский тенор итальянского происхождения Роберто Аланья. Певцы исполнят лучшие произведения классического репертуара.

В гала-концерте также примет участие симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Организаторы мероприятия отмечают, что музыка и спорт - это универсальные языки, которые понятны представителям всех национальностей, вне зависимости от их пола, возраста, социального статуса, политических взглядов и религиозных убеждений. Идея приурочить концерт классической музыки к открытию мирового первенства по футболу возникла неслучайно. В свое время такие звезды оперной сцены, как Монсеррат Кабалье, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас выступали с концертной программой в честь Олимпийских игр в Барселоне, а Лучано Паваротти участвовал в открытии зимней Олимпиады в Турине.-0-