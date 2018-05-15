Определен эскизный проект бюста Якубу Коласу для установки в КНР

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителем конкурса эскизных проектов бюста Якубу Коласу на территории Тяньцзиньского университета иностранных языков в КНР признан проект скульптора Сергея Гумилевского, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры Беларуси.

Всего на творческое состязание, которое проводило ведомство, было подано 8 заявок, победителем жюри назвало работу Сергея Гумилевского. Он получил право на создание бюста.

Конкурс проводился с целью поиска наиболее выразительного образа классика белорусской литературы Якуба Коласа для создания бюста для Тяньцзиньского университета иностранных языков. Работы подавались под цифровым обозначением.

Для их оценки было сформировано жюри из представителей Министерства культуры, Национального центра современных искусств Беларуси, Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа, Белорусской государственной академии искусств, Белорусского союза художников и Белорусского союза композиторов.

Также жюри определило победителя конкурса эскизных проектов мемориальной доски известному белорусскому композитору Игорю Паливоде в Минске. Автор - Алесь Шатило. На конкурс было подано 7 заявок.

Игорь Игоревич Паливода (1950-1996) работал в ансамбле "Песняры", совмещал работу аранжировщика в Государственном концертном оркестре Беларуси под управлением Михаила Финберга с участием в джазовом коллективе Игоря Сафонова "Пятый угол".-0-